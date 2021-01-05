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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlere gözaltı

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 09:44
Güncelleme:05.01.2021 09:54
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasının ardından CHP, HDP ve FETÖ, Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu bir grup daha da ileri gidip öğrencileri meydana çağırdı. CHP ve HDP'nin provokasyonunda DHKP-C'nin de propagandası yapıldı. Bugün İstanbul'da 13 ilçede gözaltı işlemi uygulandı. Öğrenci olmayıp eylemlere katılan marjinal grup üyeleri gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasının ardından CHP, HDP ve FETÖ, Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu bir grup daha da ileri gidip öğrencileri meydana çağırdı. CHP ve HDP'nin provokasyonunda DHKP-C'nin de propagandası yapıldı. Bugün İstanbul'da 13 ilçede gözaltı işlemi uygulandı. Öğrenci olmayıp eylemlere katılan marjinal grup üyeleri gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Almaçayır, "Bugün İstanbul'da 13 ilçede gözaltı işlemi uygulandı. Yapılan çalışmada provokatör eylem yaptığı tespit edilen ve görevli memura mukavemet suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslarla ilgili çalışmada toplam 16 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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