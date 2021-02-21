Boğaziçi provokasyonlarının asıl amacı ne?

Boğaziçi Üniverstesi'ne rektör atanmasını bahane ederek yapılan eylemler iyice çığırından çıktı. Birileri tarafından masum gösterilmeye çalışılan o provokasyona verilen destekler ilk zamanlar gizliden yürütülüyordu. Ama son günlerde ortaya çıkan itiraflar açıklamalar ve ziyaretler işin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Boğaziçi Üniverstesi'ne rektör atanmasını bahane ederek yapılan eylemler iyice çığırından çıktı. Birileri tarafından masum gösterilmeye çalışılan o provokasyona verilen destekler ilk zamanlar gizliden yürütülüyordu. Ama son günlerde ortaya çıkan itiraflar açıklamalar ve ziyaretler işin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.