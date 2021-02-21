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Boğaziçi provokasyonlarının asıl amacı ne?

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Giriş: 21.02.2021 10:09
Güncelleme:21.02.2021 10:22
Boğaziçi Üniverstesi'ne rektör atanmasını bahane ederek yapılan eylemler iyice çığırından çıktı. Birileri tarafından masum gösterilmeye çalışılan o provokasyona verilen destekler ilk zamanlar gizliden yürütülüyordu. Ama son günlerde ortaya çıkan itiraflar açıklamalar ve ziyaretler işin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Boğaziçi Üniverstesi'ne rektör atanmasını bahane ederek yapılan eylemler iyice çığırından çıktı. Birileri tarafından masum gösterilmeye çalışılan o provokasyona verilen destekler ilk zamanlar gizliden yürütülüyordu. Ama son günlerde ortaya çıkan itiraflar açıklamalar ve ziyaretler işin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Boğaziçi Üniversitesi bu cesareti kimden alıyor? Kendini yasaların üstünde görüyor! Ne YÖKü ne de MEBi dikkate alıyor BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR? KENDİNİ YASALARIN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR! NE YÖK'Ü NE DE MEB'İ DİKKATE ALIYOR
PKKnın sözde yöneticisi Duran Kalkandan Boğaziçi itirafı PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİSİ DURAN KALKAN'DAN BOĞAZİÇİ İTİRAFI

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