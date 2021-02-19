DANIŞMAN DA ATAMADI

Boğaziçi Üniversitesine hakim olan grup ise "kapalı sistemi" sürdürmek için şimdiye kadar hiç talepte bulunmadı. Ancak üniversite talepte bulunmasa da yasa MEB'e üniversite adına belli sayıda öğrenciyi yurt dışına gönderme yetkisi veriyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi kendi adına yurt dışına gönderilen öğrencilere yasal zorunluluk olmasına rağmen ne danışman atadı ne dönüşte bu öğrencileri istihdam etti. Üniversitenin öğrencilere cevabı, "Sizi biz göndermedik. Sizi kabul etmiyoruz" oldu.

Türkiye 13 masum insanın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.