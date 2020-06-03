03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bodrum'da çevre skandalı! 5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu! | VİDEO

Bodrum'da çevre skandalı! 5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu! | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2020 16:26
Güncelleme:03.06.2020 16:34
Turizm cenneti Muğla Bodrum'da beş yıldızlı bir otelin sahile iskele çalışması başlatması bir skandalı ortaya çıkardı. Sahile beyaz kum diye dökülen maddenin deniz yaşamına büyük zarar veren ''mermer tozu'' olduğu belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile mermer tozu döken beş yıldızlı otele 345 bin lira para cezası kesildi.

Bir otel Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'na iskele çalışması başlattı. Deniz içerisine beton bloklar yerleştirildi.

Kıyıya da beyaz kum olarak gösterilen tonlarca toz döküldü. Belediye ekipleri yaptıkları denetimde çalışmanın izinsiz olduğunu tespit ederek otelin çalışmasını durdurdu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kumun toz gibi olmasından şüphelenen ekipler numune alarak tahlile gönderdi. Sahile beyaz kum diye dökülen maddenin deniz yaşamına büyük zarar veren ''mermer tozu'' olduğu belirlendi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü otele 310 bin lira, Bodrum Belediyesi de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira para cezası kesti.

Mermer tozunun sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu!
5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu!
Bakan Albayrak'a destek
Bakan Albayrak'a destek
Bekçiler sokağa çıktı suç oranı düştü!
Bekçiler sokağa çıktı suç oranı düştü!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Çavuşoğlu'ndan çok kritik mesaj!
Çavuşoğlu'ndan çok kritik mesaj!
Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Barış Çakan'ın babası A Haber'e konuştu
Barış Çakan'ın babası A Haber'e konuştu
İmamoğlu ve arkadaşlarına vizyon dersi! ‘’Altın Boynuz: Haliç’’ gerçeğini A Haber’de açıkladı
İmamoğlu ve arkadaşlarına vizyon dersi! ‘’Altın Boynuz: Haliç’’ gerçeğini A Haber’de açıkladı
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
MGK kararları açıklandı
MGK kararları açıklandı
Belediye önünde kayyum sloganları!
Belediye önünde kayyum sloganları!
Daha Fazla Video Göster