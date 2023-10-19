BM okulunu vuran İsrail'e öğretmenden tepki: Çocuklar cezalandırılmamalı

İsrail ordusu, Gazze'de insanların sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Bir öğretmen, çocuklarla dolu okulun bombalanmasına duyduğu öfkeyi işte böyle anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN