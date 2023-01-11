Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi: 2023’te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de

ABD merkezli Bloomberg gazetesinde, "2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" başlığı ile bir yazı kaleme alındı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın dış politikadaki başarısına dikkat çekildi. Erdoğan'ın her şartta rakiplerini geride bırakacağı vurgulandı. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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