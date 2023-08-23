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Bisiklet yolunu otoparka çevirdiler! Bisikletliler yollarını kurtarmak için toplandı

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 08:53
Gaziosmanpaşa İstanbul'un en uzun bisiklet yollarından birine sahip ancak bisikletliler bu yolu yeterince kullanamıyor. Çünkü bisiklet yolu zaman zaman otopark muamelesi görüyor. Bisiklet kullananlar da buna dikkat çekmek için toplandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktada yaşananları anlattı.
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