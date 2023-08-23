23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Bisiklet yolunu otoparka çevirdiler! Bisikletliler yollarını kurtarmak için toplandı
Gaziosmanpaşa İstanbul'un en uzun bisiklet yollarından birine sahip ancak bisikletliler bu yolu yeterince kullanamıyor. Çünkü bisiklet yolu zaman zaman otopark muamelesi görüyor. Bisiklet kullananlar da buna dikkat çekmek için toplandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktada yaşananları anlattı.