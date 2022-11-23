Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Düzce'de dün gece yaşanan ve büyük paniğe neden olan 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken olayın yansımaları da sürüyor. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin Marmara depremine etkisini de yorumladı. İşte detaylar...