23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 21:40
Düzce'de dün gece yaşanan ve büyük paniğe neden olan 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken olayın yansımaları da sürüyor. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin Marmara depremine etkisini de yorumladı. İşte detaylar...
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Başkan Erdoğan ve Bermudez’den açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Bermudez'den açıklamalar
Erdoğan, Bermudez’i törenle karşıladı
Erdoğan, Bermudez'i törenle karşıladı
Erdoğan’a dua edince Halk TV yayını kesti
Erdoğan'a dua edince Halk TV yayını kesti
İşte Türkiye’nin fay hattı haritası
İşte Türkiye'nin fay hattı haritası
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
’’Siyasette küslük, dargınlık olmaz’’
''Siyasette küslük, dargınlık olmaz''
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
Kara harekatı nasıl olur?
Kara harekatı nasıl olur?
Ertekin ve Özcan’ın rozetleri takıldı
Ertekin ve Özcan'ın rozetleri takıldı
Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Daha Fazla Video Göster