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Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen

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Giriş: 27.01.2021 11:33
Güncelleme:27.01.2021 11:41
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyvelerin satışında uyulması gereken standartlara ilişkin tebliğ değişikliği taslağı hazırladı. Taslak düzenlemeye göre, çilek, kayısı, kuşkonmaz, mantar, beyaz üzüm gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılabilecek, “seçmece” şekilde alınamayacak.

Taslakla, sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlarda, sektörden gelen taleplerin de dikkate alındığı bir dizi değişiklik öngörülüyor.

Hazırlanan taslağa göre, bir dizi üründe, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi sağlanacak. Soğuk hava depolarında depolanacak olan bu ürünler, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında, açık yerlerde satılamayacak.

Bu sebze ve meyve ürünlerinde seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak. Soğutulduktan sonra, palet kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak. Üretim yerlerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme, ambalajlama ya da ön soğutma tesisine taşınmasında, kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılacak.

Söz konusu ürünler şöyle sıralandı: "Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, passion fruit, pitahaya, soya filizi, şeftali, cennet elması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, Malta eriği ve zerdali."

DIŞARIDA SATILACAK ÜRÜNLER

Taslağa göre AVM'ler, büyük mağaza ve zincir mağazalardaki perakende satış yerlerinde, yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler şöyle:

Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, mısır, muz, nohut, taze patates, sarımsak, kuru soğan, kuru tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil.

Kasım ile mart ayları arasında açık alanda satılabilecek ürünler ise şunlar: Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç.

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