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Bir çiftçiden 7’li koalisyonu anlatan en net sözler! “Bunları seçimde budayarak devleti rahatlatacağız”

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Giriş: 31.03.2023 01:52
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak oluşturan 7’li koalisyonu çok çarpıcı bir şekilde anlatan video sosyal medyada viral oldu. Bir çiftçinin Türkiye’nin etrafında kurulan tuzağı ve devleti ur gibi saran şebekeyi anlattığı o görüntülerde, “Şimdi 6’lı devletin etrafını sarmış. Ve devlete güç kaybettirmiş. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozları dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6’lı masayı dibinden keseceğim. Seçimde bunlara hadlerini bildireceğiz” sözleri yer aldı. İşte o anlar...
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