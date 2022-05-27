Bir başbakanı idam eden zihniyet! 27 Mayıs darbesine giden süreçte ne oldu?

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi, eski başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. 27 Mayıs'a nasıl gelindi? Türkiye nasıl bir ortamda darbeye sürüklendi? Adnan Menderes nasıl ön plana çıktı ve iktidara nasıl geldi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu değerlendirdi.

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