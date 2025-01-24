Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de: En son ben çıktım!

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bina, saat 20.05 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katlardan seslerin duyulmasının ardından uyarı için zillere basan vatandaşlar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de, “Binayı boşalttım en son ben çıktım” dedi.

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