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Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de: En son ben çıktım!

Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de: En son ben çıktım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 23:27
Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bina, saat 20.05 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katlardan seslerin duyulmasının ardından uyarı için zillere basan vatandaşlar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de, “Binayı boşalttım en son ben çıktım” dedi.
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Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de: En son ben çıktım!
Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de!
Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de!
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