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Binali Yıldırım Sakaryalıları kıramadı Başkan Erdoğan'ı aradı

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Giriş: 09.11.2021 22:27
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da üniversiteli gençler ve Sakaryalı vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, Sakarya'da "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalamayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Binali Yıldırım'ın telefonunda vatandaşların tezahüratlarını duyan Başkan Erdoğan "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" diye sordu. Yıldırım ise "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" yanıtını verdi. Binali Yıldırım'a Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de eşlik etti.
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