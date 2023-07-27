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Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş! Teste talep azaldı

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Giriş: 27.07.2023 16:37
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina sağlamlık testi başvuruları da artmıştı. Ancak depremin ilk günkü etkilerinin azalmaya başlamasıyla, bina dayanıklılık testlerine talep de azaldı.
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Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş!
Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş!
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