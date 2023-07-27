Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş! Teste talep azaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina sağlamlık testi başvuruları da artmıştı. Ancak depremin ilk günkü etkilerinin azalmaya başlamasıyla, bina dayanıklılık testlerine talep de azaldı.

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