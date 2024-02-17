17 Şubat 2024, Cumartesi
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Bin yıllık çini sanatını yaşatan çini atölye! Kadınlara özel eğitim…
A Haber izleyicilerini İstanbul'da çok renkli bir çini atölyesine götürdü Ancak bu atölye diğerlerinden biraz farklı. Çünkü klasik çininin dışına çıkarak öğrenciler modernizmle çiniyi buluşturuyor. Evleri için muhteşem yemek ve kahvaltı takımı gibi objeler hazırlıyor.