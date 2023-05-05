05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bilim ve sanat merkezleri yaygınlaşıyor! BİLSEM'de özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek veriliyor

Bilim ve sanat merkezleri yaygınlaşıyor! BİLSEM'de özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek veriliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2023 11:17
Türkiye genelinde Bilim ve Sanat Merkezleri'nin yaygınlaştırılmasıyla özel yetenekli öğrencilere daha etkin destekler sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar değerlendirdi. Acar, “379 bilim ve sanat merkezinde 70 bin öğrenci eğitim görüyor” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM Projesi yaygınlaştırılıyor!
BİLSEM Projesi yaygınlaştırılıyor!
Skandal kapağa A Haber’de sert tepki!
Skandal kapağa A Haber'de sert tepki!
Gara’da çifte darbenin perde arkası!
Gara’da çifte darbenin perde arkası!
MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta operasyon!
MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta operasyon!
Mega projelerden ekonomiye dev katkı!
Mega projelerden ekonomiye dev katkı!
Başkan Erdoğan’dan The Economist’e tepki
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki
Seçime sayılı gün kaldı! Nasıl oy kullanacağız?
Seçime sayılı gün kaldı! Nasıl oy kullanacağız?
TCG Anadolu Çin basınında
TCG Anadolu Çin basınında
Yayın yasakları saat kaçta bitiyor?
Yayın yasakları saat kaçta bitiyor?
Batı medyasında Türkiye düşmanlığı!
Batı medyasında Türkiye düşmanlığı!
Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu
Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu
Azerbaycan’da Türkler sandık başında
Azerbaycan'da Türkler sandık başında
Daha Fazla Video Göster