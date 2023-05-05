Bilim ve sanat merkezleri yaygınlaşıyor! BİLSEM'de özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek veriliyor

Türkiye genelinde Bilim ve Sanat Merkezleri'nin yaygınlaştırılmasıyla özel yetenekli öğrencilere daha etkin destekler sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar değerlendirdi. Acar, “379 bilim ve sanat merkezinde 70 bin öğrenci eğitim görüyor” dedi.

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