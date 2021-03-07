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Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında uyardı: Böyle devam edersek tüm harita kırmızıya döner

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2021 16:34
Güncelleme:07.03.2021 16:52
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, 27 Şubat-5 Mart tarihlerine ait 81 ilin 100 bin kişide vaka artış oranlarını gösteren güncel risk haritasını A Haber canlı yayınında yorumladı. Çalışkan, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde risk haritasının tamamının çok yüksek riski gösteren kırmızı renge döneceğinin kaçınılmaz olacağını söyledi. "Açık alanda bile olsa maskelerimiz olmalı" diyen Çalışkan, kapalı alanlarda mümkünse çift maske kullanılması gerektiğini ifade etti.
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