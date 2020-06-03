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Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 03.06.2020 21:42
Son dakika haberleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıktı. Normalleşme sürecinde tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Bakan Koca, maske ve sosyal mesafe kurallarında dikkatli olma çağrısında bulunurken, ''Türkiye'de 2.dalga beklemiyoruz'' dedi.
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
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