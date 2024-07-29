Beyrut'ta neler yaşanıyor? A Haber ekibi Beyrut'ta

Lübnan’a saldırı için Netanyahu ve Galant’a tam yetki verildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Aydın Baytar son gelişmeleri Beyrut’tan aktardı. Kurşun, “Golan Tepeleri’ne yönelik düzenlenen saldırının ardından önce İsrail ardından da Lübnan tarafından ardı ardına açıklamalar yapılmıştı. Bir taraftan ABD bir taraftan da İran kanadından yine açıklamalar ardı ardına geldi. İsrail saldırıyı bahane etti Hizbullah’ı sorumlu tuttu. Hizbullah da bunu kabul etmedi. İsrail saldırı için hazırlık yapmayı tercih etti. Bu operasyon nasıl gerçekleşecek? Topyekün bir katliamın olmayacağını söyleyebiliriz. Dün gece saatlerinde İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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