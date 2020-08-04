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Büyükelçi açıkladı! Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Büyükelçi açıkladı! Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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