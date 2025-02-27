Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı

Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.

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