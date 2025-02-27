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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 08:49
Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltı
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