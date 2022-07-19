19 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beyazıt Meydanı’ndaki çalışmalar çileye döndü! 3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi
İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Beyazıt Meydanı'ndaki çalışmalar 3 senedir devam ediyor. Kısa sürede biteceğini belirtilmişti ancak uzadıkça uzadı. Bu kez taşlar hatalı döşendiği için tıraşlama yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.