Beyazıt Meydanı’ndaki çalışmalar çileye döndü! 3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi

İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Beyazıt Meydanı'ndaki çalışmalar 3 senedir devam ediyor. Kısa sürede biteceğini belirtilmişti ancak uzadıkça uzadı. Bu kez taşlar hatalı döşendiği için tıraşlama yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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