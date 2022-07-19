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Beyazıt Meydanı’ndaki çalışmalar çileye döndü! 3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 12:02
İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Beyazıt Meydanı'ndaki çalışmalar 3 senedir devam ediyor. Kısa sürede biteceğini belirtilmişti ancak uzadıkça uzadı. Bu kez taşlar hatalı döşendiği için tıraşlama yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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