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Beyaz Saray’dan S-400 ve Kabil Havalimanı açıklaması

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Giriş: 17.06.2021 22:49
Beyaz Saray’dan yapılan son dakika açıklamasında, “Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, S-400’ler ile ilgili diyalog devam edecek” denildi. Öte yandan açıklamada Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış S-400 ve F-35'ler konusunda net mesajlar vermişti.

Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine dair Beyaz Saray'dan S-400'lerle ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Açıklamada S-400'ler için diyaloğun süreceği belirtildi.

"KABİL HAVALİMANI KONUSUNDA GENEL MUTABAKATA VARDI"

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.

AZERBAYCAN ZİYARETİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET SÖZLER

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış S-400 ve F-35'ler konusunda net mesajlar vermişti.

Başkan Erdoğan, "F-35 konusunda Türkiye'nin görüşlerinin değişmediğini Biden'a ilettiğinizi ifade ettiniz. ABD'nin F-35 konusunda görüşü değişti mi? Biden'dan aldığınız net yanıt ne oldu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz, tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanı'mız, Milli Savunma Bakanı'mız ve Savunma Sanayii Başkanı'mız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler."

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