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Beyaz Saray'da normalleşme skandalı

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Giriş: 16.09.2020 08:42
Güncelleme:16.09.2020 08:47
İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekillerinden Mansur Abbas ve Cemal Zehalika, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

Demokratik Ulusal Birlik Partisi Başkanı Zehalika, yazılı açıklamasında, Washington'daki dörtlünün imzaladığı anlaşmaların, BAE ile Bahreyn'in, kendi ülkelerinde iç krizlerle boğuşan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunulan tehlikeli bir hediye olduğunu kaydetti.

Zehalika, "BAE ile Bahreyn, bugün Filistin halkına karşı İsrail'in yanında olduğunu ilan ediyor. Bahse konu ilişki, sadece bir normalleşme değil bilakis stratejik bir ortaklıktır. İsrail'le ittifak kuranın ise Filistin halkının ve meşru haklarının yanında yer alması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Zehalika, Bahreyn ve BAE halklarının İsrail'in yanında yer almayı kabul etmeyeceğine inandıklarını dile getirdi.

Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Abbas ise açıklamasında, "Barış, yüce insani bir olgudur ancak silah anlaşmalarına ve rejimleri korumak için gelişmiş casusluk cihazlarına kılıf olması için Washington'da bu olgunun üzeri çizilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek barışın işgalin sonlanmasıyla başlayacağına değinen Abbas, "Netanyahu'nun övündüğü barış için barış denklemi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla gerçekleşebilir. Bu olmadığı taktirde birkaç sene içinde kendimizi İsrail apartheid sistemi içinde buluruz." ifadelerine yer verdi.

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