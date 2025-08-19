19 Ağustos 2025, Salı
Beyaz Saray’da kalıcı barış zirvesi! Trump ve Zelenskiy hangi konuda anlaştı?
Dünyanın gözü kulağı Trump-Zelenski görüşmesindeydi. Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Avrupalı liderler de kritik zirveydi. Görüşmenin öncesi ve sonrasında önemli açıklamalar ardı ardına geldi. Peki kritik zirveden hangi kararlar çıktı? Detaylar haberimizde…