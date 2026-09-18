Fon krizinde yatırımcı ne yapacak?

Piyasalarda fon hareketliliği ve Borsa İstanbul'daki dalgalanma sonrası yatırımcıların merak ettiği sorular gündemde. SPK'nın tedbirleri ve manipülasyon soruşturmaları sürerken, Ekonomist Belgin Maviş A Haber canlı yayınında fonlardaki süreci değerlendirdi. Maviş, yatırımcıların hak kaybı yaşamadığını, mevcut durumun piyasa kaynaklı değer kaybı olduğunu belirterek tasfiye süreci, alınan tedbirler ve borsadaki manipülasyon riskine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.