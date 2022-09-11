Berkin Elvan bilerek ölüme terk edildi! DHKP-C bile bile ölüme sürüklemiş

Gezi olayları sırasında gösterilerde yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne silahlı terör örgütü DHKP-C'nin neden olduğu ortaya çıktı. Bir görgü tanığının ifadesine göre Berkin Elvan saatlerce İdil Kültür Merkezi'nde bekletildi, hastaneye götürülmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN