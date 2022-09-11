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Berkin Elvan bilerek ölüme terk edildi! DHKP-C bile bile ölüme sürüklemiş

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Giriş: 11.09.2022 10:23
Gezi olayları sırasında gösterilerde yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne silahlı terör örgütü DHKP-C'nin neden olduğu ortaya çıktı. Bir görgü tanığının ifadesine göre Berkin Elvan saatlerce İdil Kültür Merkezi'nde bekletildi, hastaneye götürülmedi.
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