11 Eylül 2022, Pazar
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Berkin Elvan bilerek ölüme terk edildi! DHKP-C bile bile ölüme sürüklemiş
Gezi olayları sırasında gösterilerde yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne silahlı terör örgütü DHKP-C'nin neden olduğu ortaya çıktı. Bir görgü tanığının ifadesine göre Berkin Elvan saatlerce İdil Kültür Merkezi'nde bekletildi, hastaneye götürülmedi.