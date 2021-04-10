Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı

Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker katıldığı bir programda özellikle sosyal medyada döviz rezervlerine ilişkin yapılan algı operasyonlarına çok net yanıtlar verdi. Türker açıklamalarında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da yanıt verirken çok kritik bir gerçeği de açıkladı. Türker "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." ifadelerini kullandı.