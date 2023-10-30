Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid: Nazilerden kaçan 2 Yahudi aileyi evimize aldık...

Ünlü model Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid katıldığı bir programda evinin Yahudiler tarafından nasıl işgal edildiğini anlattı. Hadid “Nazilerden kaçan 2 Yahudi aileyi evimize aldık, 2,5 yıl misafir ettik. Annem beni dünyaya getirmek için annesinin evine gidip ben 9 günlükken geri gelince eve almadılar. Annemin bana bir örtü almasına bile izin vermediler” ifadelerini kullandı.

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