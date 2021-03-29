Belediyenin kapısından geçmeden maaş aldılar! CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde ATM memurları!

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alanların tespiti için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izniyle soruşturma başlatıldı ve rapor hazırlandı. Rapora göre CHP gençlik kolları eski başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, ancak 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.

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