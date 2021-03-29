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0){for(t=0;t
29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Belediyenin kapısından geçmeden maaş aldılar! CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde ATM memurları! Giriş: 29.03.2021 08:45 Güncelleme:29.03.2021 09:01 Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alanların tespiti için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izniyle soruşturma başlatıldı ve rapor hazırlandı. Rapora göre CHP gençlik kolları eski başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, ancak 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı. DİĞER