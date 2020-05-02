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Belçika Başbakan Yardımcısı Koen Geens'in maskeyle imtihanı! Sosyal medya bunu konuşuyor | Video
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Koen Geens'in maske takarken zorlandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Twitter kullanıcıları, "Görüntüler akıllara merdivene ters binen Kılıçdaroğlu'nu getiriyor" yorumunda bulundu.
"AKLA BAY KEMAL GELİYOR"
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Koen Geens'in maske takarken zorlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
"AKLA BAY KEMAL GELİYOR"
Söz konusu görüntüler sosyal medyada olay oldu. Videoya yorumda bulunan Twitter kullanıcıları, "Görüntüler akla Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivene ters binmesini getiriyor" dedi.
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