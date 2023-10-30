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Beklenen yağışlar gelmedi! İstanbul'da yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 08:48
İstanbul'a beklenen yağışlar gelmedi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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