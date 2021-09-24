24 Eylül 2021, Cuma
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Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiası! Taksirle yaralamaya sebebiyet vermeden soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, bir bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi üzerine sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' soruşturma başlatıldığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında aktardı.