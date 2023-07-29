BBC'den çarpıcı iddia: Google Alerts 6 Şubat depremlerinde devreye girmedi

İngiliz BBC kanalı çarpıcı iddia ortaya attı. Buna göre Google'ın deprem meydana gelmeden bir dakika önceye kadar uyarı sağlayabilen bildirim sistemi "Google Alerts" 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde devreye girmedi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere'den detayları aktardı.

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