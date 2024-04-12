12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bayram tatilinin acı trafik bilançosu: 48 ölü

Bayram tatilinin acı trafik bilançosu: 48 ölü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 11:12
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayram tatilinin acı trafik bilançosu: 48 ölü
Bayram tatilinin acı trafik bilançosu: 48 ölü
Haniyye’nin oğulları toprağa verildi!
Haniyye’nin oğulları toprağa verildi!
Kontrolden çıktı trafo binasına daldı
Kontrolden çıktı trafo binasına daldı
“Kurultay iptal edilecek” iddiası!
“Kurultay iptal edilecek” iddiası!
Bayramlaşmada AK Parti ve MHP’den Filistin mesajları
Bayramlaşmada AK Parti ve MHP’den Filistin mesajları
1177 düzensiz göçmen yakalandı
1177 düzensiz göçmen yakalandı
Sadık Albayrak’ın mücadelelerle dolu hayatı belgesel oldu!
Sadık Albayrak'ın mücadelelerle dolu hayatı belgesel oldu!
Başkan Erdoğan: Gabar bu işin öncüsü olacak
Başkan Erdoğan: Gabar bu işin öncüsü olacak
2 komşu ilin coğrafi işaret yarışı!
2 komşu ilin coğrafi işaret yarışı!
Yunanistan’dan gerilimi artıran hamle!
Yunanistan'dan gerilimi artıran hamle!
Hırsız kadın polisi ısırdı!
Hırsız kadın polisi ısırdı!
Hülya Koçyiğit’in misafiri olduk
Hülya Koçyiğit’in misafiri olduk
Daha Fazla Video Göster