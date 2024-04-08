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Bayram göçü Türkiye yollarda! İşte Ankara’dan manzaralar

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.04.2024 16:22
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilini Ankara dışında değerlendirmek isteyenler yolculuklarını sürdürüyor. Yola çıkan vatandaşlar otagar, yüksek hızlı tren ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için ise Karayolları Genel Müdürlüğü yolları anbean dev ekranlar aracılığı ile takip ediyor.
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Bayram göçü Türkiye yollarda!
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