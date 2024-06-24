24 Haziran 2024, Pazartesi
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Bayram dönüşü İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 50 civarında
İstanbul’da bayram tatilinin bitmesiyle beraber trafik yoğunluğu yeniden başladı. Genel olarak trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyelerinde seyrederken Anadolu Yakası’nda yüzde 58 Avrupa Yakası’nda ise yüzde 44 civarında seyrediyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.