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BAYKAR TB2’den bir ilk daha!

BAYKAR TB2’den bir ilk daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 19:21
Milli SİHA Bayraktar TB2, Edirne’de düzenlenen otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü. Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.
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BAYKAR TB2’den bir ilk daha!
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