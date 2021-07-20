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Baykar Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin ilk görsellerini paylaştı

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Giriş: 20.07.2021 11:21
Son dakika haberi... Askeri teknoloji alanında yerli ve milli adımlarıyla dünyanın en önemli güçleri arasına giren Türkiye, Milli Muharip Uçağı ile ilgili çalışmalarına hızla devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin tasarımı ilk kez ortaya çıktı. . Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

Baykar, 17 Temmuz'da, içinde MİUS'a ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 17 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu paylaşarak, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTeknolojiHamlesi" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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