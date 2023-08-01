01 Ağustos 2023, Salı
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Bayiler sıfır araçlarla doldu! Araç çok alan yok, 2. el otomobile ilgi büyüyor
Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlar için devreye aldığı önlemler meyvelerini vermeye başladı. Satın almak isteyenlerin bir türlü ulaşamadığı sıfır otomobiller bir anda piyasaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında "yok" denilerek satılmayan sıfır araçlar şimdi bayilerin vitrininde satışta ama yüzde 10 zamlı. Haliyle tüketici de ikinci ele yönelince bu kez sıfır araçlar elde kaldı.