06 Ocak 2023, Cuma
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Batı’dan Ukrayna’ya silah yığınağı | ABD ve Almanya’da patroit Fransa’dan tank
Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah yığınağı sürüyor. Fransa, Ukrayna'ya tank verme kararı aldı. ABD, Kiev güçlerine zırhlı personel taşıyıcı göndereceğini duyururken Almanya da patriot desteğinde bulunacaklarını açıkladı. NATO genel sekreterinden ise "Rusya'yı hafife almayın uyarısı" geldi.