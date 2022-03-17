Batı’dan sanattan spora kadar Rusya’ya ambargo! Batı, Rusya’nın kültürünü neden dışladı?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal, Batı ülkelerinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Rusya'ya karşı tavır alan Batı ittifakı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Sadece yaptırımla da kalmıyor Rus düşmanlığı da artıyor. Peki sanattan spora medyadan kültüre kadar uzanan alanlarda Rusların dışlanması ne kadar adil? İşte tüm detaylar…

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