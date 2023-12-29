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Batı Şeria’da İsrail zulmü! Oğlunu öldürdüler babasını felç bıraktılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 10:42
Katil İsrail güçleri, Batı Şeria'da Tulkarim kentinde bulunan Nur Şems Kampı'na her gün baskın düzenliyor. Gerçek mermilerle sivilleri hedef alan işgal güçleri bir yandan masum Filistinlileri sebepsizce gözaltına alırken, evlerini ise yerle bir ederek yaşanılmaz hale getiriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver de, sokakları harabeye dönen Nur Şems kampına gitti. Filistinli sivillerin dramını görüntüledi.
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