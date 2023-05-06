06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Batı medyasında skandal manşetler! Hedef demokrasi ve Başkan Erdoğan
14 Mayıs’a sayılı günler kala Batı medyası Türk demokrasisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alan manşet silahını devreye soktu. Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de yazmaya ve çizmeye başladılar. Peki hangi medya organı ne dedi? İşte tüm detaylar…
FRANSIZ L'EXPRESS: ERDOĞAN; KAOS RİSKİ!
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