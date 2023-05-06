Batı medyasında skandal manşetler! Hedef demokrasi ve Başkan Erdoğan

14 Mayıs’a sayılı günler kala Batı medyası Türk demokrasisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alan manşet silahını devreye soktu. Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de yazmaya ve çizmeye başladılar. Peki hangi medya organı ne dedi? İşte tüm detaylar…

FRANSIZ L'EXPRESS: ERDOĞAN; KAOS RİSKİ!

İNGİLİZ THE ECONOMIST: ERDOĞAN GİTMELİ

FRANSIZ LE POINT: ERDOĞAN; DİĞER PUTİN!

ALMAN DER SPIEGEL: AYRILIŞ MI YOKSA KAOS MU? ERDOĞAN KAYBEDERSE NE OLUR?