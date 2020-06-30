Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu ‘Bataklık’tan yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş hem operasyonun detaylarını anlattı hem de FETÖ bağlantısını aktardı. Zanlılardan bazılarının evinde 1 dolar bulunurken yine zanlılardan birinin Gaziantep’te FETÖ davasından yargılandığı ortaya çıktı.

ZİYNET EŞYASI VE SİLAH

İstanbul'da operasyon yapılan adreste yapılan aramalarda duşa kabin altına saklanmış yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Yine aramalarda çok sayıda silah ve ziynet eşyası da bulundu.

BU İSME DİKKAT: HALİT ARSLANTAŞ

Bu operasyonun yapılan incelemeler sonucunda farklı bir ayağı daha tespit edildi. Halit Arslantaş'a ait adreste özel yapım bir sandık ve bu sandık içerisinde özel yapım kılıçlar bulundu. Sıradan bir iş adamı görünen Halit Arslantaş'ın servetini uyuşturucudan elde ettiği ortaya çıktı.

PARA TRANSFERLERİ

Halit Arslantaş'ın sadece kendisinin değil hayatını kaybeden babasının da Bank Asya üzerinde hesapları olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 milyonluk bir para transferinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

FETÖ VE UYUŞTURUCU BAĞLANTISI

Paranın terör örgüte FETÖ nasıl aktarıldığına dair MASAK oldukça detaylı bir araştırma yürütüyor. Elde edilen paralar Türkiye'de çeşitli yollarla aklandıktan sonra himmet adı altında yurt dışına çıkarılmış. Zanlılar bu süreçte Bank Asya'yı kullanmışlar. "BATAKLIK" operasyonu FETÖ'nün uyuşturucuyla bağının ortaya konması açısından oldukça önem taşıyor.