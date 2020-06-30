İstanbul’da kırmızı bültenle aranan 2 örgüt elebaşı ve 36 şüpheli yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul’da 64 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kırmızı bülten ile aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarına ait 20 adet lüks araca ve yüklü miktarda döviz, uyuşturucu ve silaha el konuldu. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Örgütlü olarak Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Suçtan Elde Edilen Gelirlerden Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçları kapsamında yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.
KIRIMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 54 ikamet adresi ve 10 işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında kırmızı bülten ile aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
BOL MİKTARDA SİLAH, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU MADDE…
Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde çok miktarda dolar, euro, sterlin, altın ile bol miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
20 ADET LÜKS ARACA EL KONULDU
Ayrıca söz konusu örgüt mensuplarına ait 20 adet lüks araca el konuldu. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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