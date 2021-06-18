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Başkan Erdoğan: Atmaca Gemisavar füzesi son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu

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Giriş: 18.06.2021 21:10
Güncelleme:18.06.2021 21:17
Başkan Erdoğan, "Atmaca Gemisavar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı." açıklamasını yaptı

Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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