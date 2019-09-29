Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sert sözler |Video

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. Oktay "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir." dedi. Oktay ayrıca ""(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil." diye yanıt verdi.

(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir."



AFETİN YÖNETİMİ DAVET BEKLEMEZ

(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır.



ORADAN TOPLANAN SADECE 675 MİLYON TL'DİR

- Vergilere baktığımızda bizim 2002'den itibaren, göreve geldiğimiz andan itibaren geçici olarak konulan özel iletişim vergisinin, oradan toplanan sadece 675 milyon TL'dir. Toplam 7,4 milyar diyorsunuz ya onun 675'i bizim dönemimizde. Ondan sonra da bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Tek bir özel iletişim vergisi adı altında kalıcı vergiye dönüştürülüyor. 65 milyar TL de cari rakamlarla orada var.

BUNUN KARŞILIĞINDA NE OLDU DERSENİZ...

-Bunun karşılığında ne oldu derseniz, sadece Marmara depreminde harcanan yatırımlar; Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, Bursa, İstanbul, Sakarya, 103 milyarlık harcama var. Sadece İstanbul'da 80 milyarlık bir harcama var. 43 bini aşkın konut, sosyal donatılar, okullar, yollar, viyadükler nasıl afete dayanıklı hale getirilir diye yaptığımız yatırımlar.

CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN ORADAYDI

- Biz Bingöl'de bir deprem yaşadık, akabinde bir Elazığ depremimiz var, Simav depremimiz var, Van depremimiz var. Van depremini şahsen gece gündüz yaşadım. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren oradaydı.

KILIÇDAROĞLU İZLİYORSA HATIRLASIN, ELİNDE KAHVESİYLE İZLİYORSA 15 TEMMUZ'DAKİ GİBİ

- Kılıçdaroğlu izliyorsa hatırlasın, elinde kahvesiyle izliyorsa 15 Temmuz'daki gibi. Sadece Van'da 26 bin 500 konutu bir yıl içerisinde yaptık. Ve depremden etkilenen hiç kimseyi evsiz bırakmadık. Hatırlayın anında geçici barınma merkezlerini aldık.

"NEREYE HARCADINIZ" DURUMU ÇOK GARİP

- Şehrin 50 yıllık içme suyunu getirdik. "Nereye harcadınız" durumu çok garip. Belediye başkanı geldim gelmedim diye kendi egosunu tatminle meşgul, gündemi nasıl değiştirsek onun şeyi herhalde...

- Biz okullara eğitim alanında yaptığımız yatırımlar. Yine aynı şekilde sağlık alanında. Sağlık yatırımlarımız, hastanelerimiz, viyadüklermiz yollarımız. Turizm tesislerinize kadar.