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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programında neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 10:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan Necip Fazıl ödülleri programına katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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