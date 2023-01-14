14 Ocak 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Uslu durduğunuz sürece sizle işimiz olmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a seslenirken "Uslu durduğunuz sürece sizle işimiz olmaz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan muhalefete yüklenirken "Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak istiyor. İçeriden birileri de bu değirmene su taşıyor." dedi. İşte detaylar...